Оружие от Германии. Что уже получила Украина и почему не дают танки

Что Германия уже поставила Украине

На сайте федерального правительства регулярно обновляется список предоставляемых Украине вооружений. Как подчеркивает официальный Берлин, поставки идут как из запасов немецкой армии, так и от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Список довольно подробный, поэтому ниже приводится перечень того, что способно обеспечить реальную разницу на поле боя.

Зенитные танки Gepard

На сегодня известно о передаче 24 самоходных зениток, в ближайшее время планируется поставка еще 6 единиц. Они предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высоте до 3 км, а также наземных надводных целей на расстоянии до 4,5 км. Оснащение радиолокационными станциями позволяет выявлять цели на дальности до 18 км.

Фото: зенитные установки Gepard (facebook.com/Bundeswehr)

Подробнее о характеристиках "Гепардов" читайте по ссылке.

Радиолокационные станции Cobra

Это станция контрбатарейной борьбы, которая определяет координаты позиций артиллерии противника, минометных батарей и ракетных установок. В западной прессе их еще называют суперрадарами, способными рассчитывать точки падения снарядов и ракет для корректирование огня, а также оповещать об угрозе огневого поражения. Правительство Германии не раскрывает количество поставленных РЛС, но в начале сентября объявило о том, что поставит дополнительную станцию.

Фото: РЛС Cobra (facebook.com/Bundeswehr)

Подробнее о характеристиках этих станций читайте по ссылке.

Бронетранспортеры М113

Вооруженные силы Украины получили не менее 54 единиц c полным вооружением. Формально бронетранспортеры передала Дания, но немецкая сторона полностью профинансировала поставки.

Данный БТР является основным во многих странах мира. Вооружение состоит из 12,7-мм пулемета, который размещается на командирской башне и может вести круговой обстрел при углах подъема от -21° до +53°.

Фото: БТР М113 (facebook.com/Bundeswehr)

Panzerhaubitze 2000

На сайте правительства Германии указывается передача 10 самоходных гаубиц совместно с Нидерландами. Но по официальным данным на сегодня, с доставкой еще четырех единиц их общее количество в Вооруженных силах Украины достигнет 22. Кроме того, известно о контракте на поставку еще сотни PzH 2000.

Эти гаубицы способны поражать цели с расстояния в 30 километров и быстро покидать огневые позиции. Автоматизированная система управления позволяет наводить сразу всю батарею. Установка выпускает до 10 снарядов за первую минуту, дальше скорострельность зависит от нагрева ствола.

Реактивные системы залпового огня MARS II

На сегодня Украина получила три такие системы, которые являются аналогом американской M270 MLRS, но с некоторыми доработками. Они предназначены для уничтожения живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности.

Дальность полета ракеты - до 40 километров. Противотанковые боеприпасы с самонаводящимися элементами способны поражать цели на дальности до 45 километров.

Фото: РСЗО Mars II (bundeswehr.de)

Во время подготовки данного материала стало известно о передаче еще двух систем MARS II.

Кроме вышеуказанного, Украине предоставили десятки тысяч снарядов для артиллерии и зенитных установок, противотанковых мин, сотни ракет Stinger, миллионы патронов, 100 пулеметов MG3, 100 000 ручных гранат, сотни тысяч детонаторов, антидроновые пушки, сотни единиц автомобильного транспорта, запчасти для истребителей МиГ-29, пикапы и бронемашины. Также Германия предоставила значительные объемы нелетальной помощи - каски, палатки, бинокли, медикаменты, спальные мешки и так далее.

Будущие поставки

Немецкая сторона уже анонсировала передачу еще сотни тысяч патронов, 12 большегрузных автопоездов, подавителей радиочастот, 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах, бронированных эвакуационных машин, разведывательных дронов, бронированных мостоукладчиков BIBER и других средств.

Однако наибольший интерес представляют системы противовоздушной обороны IRIS-T в модификации, которой нет на вооружении Бундесвера. Министр иностранных дел Анналена Бербок в конце августа объявила, что в ближайшие недели Украина получит две такие системы.

Фото: система ПВО IRIS-T SLM (Diehl Defence)

Это новейшие средства ПВО средней дальности действия. Комплекс способен выявлять цели на расстоянии до 250 км и сбивать на дистанции от 20 до 40 километров.

Отклоненные запросы

Последние успехи Сил обороны Украины показали эффективность западных вооружений. Но нынешних объемов недостаточно для освобождения востока и юга быстрыми темпами. С учетом того, что именно Германия по сравнению с другими европейскими союзниками имеет нужные средства для Сухопутных сил, с повестки дня не сходит вопрос поставок танков Leopard и бронированных машин пехоты Marder.

БМП Marder

Эта бронемашина оснащена 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Еще один 7,62-мм пулемет расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление. На данный момент известно, что немецкий концерн за свой счет восстановил 16 Marder для Украины, но федеральное правительство до сих пор блокирует поставки.

Фото: бронированные машины Marder (GettyImages)

Танки Leopard

Основным вооружением всех модификаций Leopard является полуавтоматическая пушка калибра 105 мм. Танк может вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными снарядами. Вспомогательное вооружение состоит из двух 7,62-мм пулеметов, один из которых зенитный.

Фото: танки Leopard (GettyImages)

Что касается танков, то очевидно, что в самой Германии нет консенсуса в отношении поставок. Пока речь идет о круговых поставках союзникам по НАТО в Восточной Европе, чтобы те активнее передавали танки советского образца. Это в свою очередь вызывает раздражение украинской стороны.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" - недавно заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его мнению, правительство Германии уперлось в некую "стену" с танками. Но надеется, что канцлеру Олафу Шольцу удастся ее снести.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Берлину пора подтвердить свое лидерство в Европе и удовлетворить запросы Украины.

"Германия должна стать на правильную сторону истории. Это возможно только через лидерство в поставках оружия и отказ от любого партнерства с Россией", - написал он в Twitter.

В то же время посол Андрей Мельник, чья каденция подходит к завершению, уверен, что поставки Marder и Leopard - это всего лишь вопрос времени. По его словам, правящая коалиция в ближайшие недели может согласиться на их передачу.

Дмитрий Кулеба объясняет необходимость поставок тем, что это вооружение необходимо для спасения украинцев от геноцида в оккупации.

"Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев - нет?", - отметил он.

А президент Владимир Зеленский говорит об "определенных психологических барьерах" из-за прошлого Германии во Второй мировой войне. По его словам, вина за нацизм мешает более сильной поддержке Украины, хотя сейчас Берлину представился шанс защитить себя уже от "российского фашизма".

Отговорки Берлина

О концепции военной помощи постоянно говорят в руководстве Германии. В частности, министр обороны Кристине Ламбрехт настаивает на необходимости укрепления Бундесвера и в ущерб ему оружие передаваться не будет. А на вопрос о том, почему блокируются поставки танков и бронетранспортеров западного образца, кивает на союзников по НАТО.

"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца", - заявила она на прошлой неделе.

По данным Die Welt, канцлер Олаф Шольц лично отклонил последний запрос Киева по танкам Leopard. Украинская сторона договорилась с оружейной группой KMW на 100 танков, запчасти и обучение военных, что, впрочем, не нашло отклика у Шольца. На недавней встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем, как говорят источники, тот оставался "общим и неконкретным".

В конце августа Ламбрехт заявила, что Украина не получит бронетранспортеры Marder из запасов немецкой армии, поскольку они уже исчерпаны. В то же время, как пишет Der Spiegel, однопартийцы Шольца (Социал-демократическая партия Германии) требуют сосредоточиться на продвижении дипломатических мирных инициатив.

Заявления канцлера на этом фоне не прибавляют оптимизма.

"Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было сделано еще очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвере", - говорил Шольц в августе.

Кроме того, он подчеркивал, что Украина не получит вооружения, которые способны наносить удары по российской территории. По его словам, российско-украинская война не должна перерасти в конфликт еще большего масштаба с вовлечением других стран.

Позицию Германии поддерживают Соединенные Штаты Америки. Как заявила американский посол в Берлине Эми Гутман, Вашингтон постоянно призывает союзников оказывать больше военной поддержки. Но решение о конкретных поставках в конечном итоге должна принимать каждая страна самостоятельно.

Союзник до победы

Германия обещает оставаться с Украиной до победы в нынешней неспровоцированной войне. Министр иностранных дел Анналена Бербок категорична в этом вопросе. По ее словам, в случае необходимости военная помощь будет оказываться годами.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения", - отметила она.

На прошлой неделе приверженность Украине подтвердил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заверил, что Германия разделяет страдания миллионов украинцев, а помощь не иссякнет.

"Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и дальше вас поддерживать. Столько, сколько это будет нужно", - добавил Штайнмайер.

В целом насчет этого все представители немецкой власти сохраняют единство. И пока военное ведомство просчитывает, насколько велики резервы российской армии, из Берлина звучат сигналы не только о военной, но и о финансовой помощи. По словам вице-канцлера Роберта Хабека, украинская свобода и демократия способна победить Россию и западные партнеры ей в этом помогут.