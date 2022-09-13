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Абстрактные страхи и оправдания. Кулеба отреагировал на отказ Германии передавать ВСУ танки

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 15:58
Абстрактные страхи и оправдания. Кулеба отреагировал на отказ Германии передавать ВСУ танки Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отказ Германии передавать украинским военным танки и БМП является необоснованным и демонстрирует абстрактные страхи Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

По его словам, сигналы из Германии о поставках нового оружия для Украины разочаровывают, учитывая то, насколько сильно ВСУ необходимы танки "Леопард" и БМП "Мардер" для спасения мирного населения от геноцида.

"Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев - нет?", - отметил министр.

Напомним, в понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия в очередной раз отказывается от передачи танков и бронетранспортеров Украине.

Она объяснила это тем, что "ни одна страна еще не начала поставки такого вооружения западного образца для ВСУ".

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