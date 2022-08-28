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Германия готова годами поддерживать Украину, в том числе оружием, - Бербок

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Берлин, Воскресенье 28 августа 2022 04:34
Германия готова годами поддерживать Украину, в том числе оружием, - Бербок Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Германия Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Речь идет, в том числе о поставках тяжелого оружия.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок.

Она отметила, что Украина защищает свободу в Европе.

"И мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава МИД.

Напомним, ранее Die Welt сообщало, что Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.

Добавим, что глава МИД страны Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин или помогает, или бросает украинцев на произвол судьбы.

Между тем сам канцлер Олаф Шольц заявил, Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России.

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