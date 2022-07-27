Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, - Spiegel

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Отмечается, что 13 июля министр экономики Роберт Хабек выдал немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann лицензию на производство Panzerhaubitze 2000.

Компания Krauss-Maffei Wegmann, в ответ изданию, подтвердила сделку по продаже оружия. Как отметила пресс-служба, бюджет 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 млрд евро. Объем сделки многократно превышает предыдущие поставки на сумму около 600 миллионов евро

В то же время пока неясно, когда первые гаубицы будут поставлены Украине. Однако производство может занять несколько лет, в связи с чем речь идет вероятно об укреплении Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.