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Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, - Spiegel

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:51
Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, - Spiegel Фото: Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что 13 июля министр экономики Роберт Хабек выдал немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann лицензию на производство Panzerhaubitze 2000.

Компания Krauss-Maffei Wegmann, в ответ изданию, подтвердила сделку по продаже оружия. Как отметила пресс-служба, бюджет 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 млрд евро. Объем сделки многократно превышает предыдущие поставки на сумму около 600 миллионов евро

В то же время пока неясно, когда первые гаубицы будут поставлены Украине. Однако производство может занять несколько лет, в связи с чем речь идет вероятно об укреплении Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы показали как САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155.

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