Вопрос времени. Мельник высказался об отказе Германии поставлять Marder и Leopard

Правящая коалиция Германии в ближайшие недели может разрешить поставку в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью для Bild.

По словам Мельника, решение о разрешении на поставки, является лишь вопросом времени и изменится в течение ближайших недель.

"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это лишь вопрос времени, и счет идет на недели", - заявил Мельник.

Также посол надеется, что ВСУ удастся снова перехитрить оккупантов, чтобы продолжать освобождать территории Украины. Мельник призвал страны и дальше поддерживать наших воинов.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели, так же как она это сделала последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна достичь таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", - добавил посол.