В Германии восстановили 16 БМП Marder для ВСУ, но отправить их не могут: названа причина

Фото: немецкая компания не может передать Украине восстановленные БМП Marder (Getty Images)

Немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.