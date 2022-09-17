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Загадка для нас. Кулеба прокомментировал отказ Германии передать танки Leopard

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 13:24
Загадка для нас. Кулеба прокомментировал отказ Германии передать танки Leopard Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии отказывается передавать Украине Leopard II. Решение необходимо изменить как можно скорее, поскольку танки понадобятся нашим военным для противостояния российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кулеба не понимает, почему Германия отказывается передавать танки после того, как уже передала самоходные гаубицы. Несмотря на помощь Берлина, страна не предоставляет ВСУ самую приоритетную на сегодняшний день технику.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" - отметил Кулеба.

По мнению министра, правительство Германии якобы уперлось в некую "стену" с танками, однако он надеется, что канцлеру Олафу Шольцу удастся ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что скорость контрнаступления зависит именно от поставок вооружения от союзников Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Германия отказывается передать Украине танки Leopard II , поскольку якобы обучение украинских военных займет длительный период времени.

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