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США о военной помощи Германии Украине: каждая страна сама определяет ее тип

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Берлин, Вторник 13 сентября 2022 13:53
США о военной помощи Германии Украине: каждая страна сама определяет ее тип Фото: США заявили, что Германия сама определит тип военной помощи Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты высоко ценят военную поддержку Украины со стороны Германии и будут продолжать тесную координацию с Берлином. Однако Германия сама будет определять тип военной помощи Украине.

Об этом заявила посол США в Берлине Эми Гутман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского посольства в Германии в Twitter.

По ее словам, политика США остается неизменной.

"Мы призываем всех союзников и партнеров оказать как можно большую поддержку Украине в борьбе за ее демократический суверенитет. Решение о виде помощи в конечном итоге принимает каждая страна самостоятельно", - заявила посол.

Напомним, накануне министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не будет предоставлять Украине танки.

По данным немецких СМИ, правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует запросы Украины о поставках вооружения. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о контрактах с оборонными предприятиями.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие играет решающую роль в боях, которые сейчас происходят в Украине.

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