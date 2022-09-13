США о военной помощи Германии Украине: каждая страна сама определяет ее тип

Соединенные Штаты высоко ценят военную поддержку Украины со стороны Германии и будут продолжать тесную координацию с Берлином. Однако Германия сама будет определять тип военной помощи Украине.

Об этом заявила посол США в Берлине Эми Гутман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского посольства в Германии в Twitter .

По ее словам, политика США остается неизменной.

"Мы призываем всех союзников и партнеров оказать как можно большую поддержку Украине в борьбе за ее демократический суверенитет. Решение о виде помощи в конечном итоге принимает каждая страна самостоятельно", - заявила посол.

Напомним, накануне министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не будет предоставлять Украине танки.

По данным немецких СМИ, правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует запросы Украины о поставках вооружения. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о контрактах с оборонными предприятиями.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие играет решающую роль в боях, которые сейчас происходят в Украине.

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