Немецкая техника для Украины. Что известно о зенитках Gepard и танках Leopard

Сегодня, 25 июля 2022 года, стало известно о передаче первых трех немецких зенитных самоходных установок Gepard для Вооруженных сил Украины. Помимо них, Киев рассчитывает на поставки танков Leopard.

Первые "Гепарды" уже в Украине

Зенитки Gepard предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высоте до 3 км, а также наземных надводных целей на дальности до 4,5 км. Корпус имеет тонкую броню, сама установка оснащена двумя радиолокационными станциями (для целеуказания и наводки). Дальность обнаружения цели - до 18 км.

Фото: зенитные самоходные установки Gepard (GettyImages)

Gepard также имеют высокопроизводительную систему управления огнем, бортовую навигацию, приспособления для стрельбы по воздушным и наземным или надводным целям, а также систему защиты от оружия массового поражения.

На каждом борту установлены 35-мм пушки скорострельностью до 550 выстрелов в минуту. Стрельба производится снарядами массой 0,55 кг, начальная скорость полета - 1175 метров в секунду. Снаряды могут быть бронебойными и осколочно-фугасными.

Отметим, новости о получении первых зениток Gepard поступили после того, как стало известно, что Германия нашла способ ускорить поставки, так как нашла производителя снарядов в Норвегии. До этого поставки откладывались, поскольку было доступно менее 60 000 боеприпасов.

На сегодня известно, что немецкая сторона должна поставить 30 таких самоходных систем.

Характеристики танков "Леопард"

Что касается танков Leopard, первая модификация которого находилась на вооружении Бундесвера, то Германия пока не объявляла о прямых поставках в Украину. Предполагалось, что они поступят партнерам по НАТО в Восточной Европе, которая передаст Киеву танки советского образца. Однако схема до сих пор не сработала.

Тем не менее известно, что как минимум Испания готова передать несколько своих танков Leopard, а в самой Германии все чаще звучат призывы отказаться от круговых поставок европейским странам в пользу прямых для Украины.

Фото: немецкий танк Leopard (wikipedia)

Основным вооружением всех модификаций Leopard является полуавтоматическая пушка калибра 105 мм. Танк может вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными снарядами.

Вспомогательное вооружение состоит из двух 7,62-мм пулеметов, один из которых спарен с пушкой, а другой, зенитный, размещается на турельной установке возле люка командира. В некоторых вариантах зенитный пулемет может заменяться на 12,7-мм.

Прицел совмещен с лазерным дальномером, а тепловизионный канал обеспечивает ведение стрельбы ночью на расстояния до 2 000 метров. Бронированный танк развивает скорость до 62 км/ч, имеет запас ходы до 600 км.