В Германии хотят усилить армию, но снова отказались передавать Украине танки

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Война в Украине показала всем, включая нас, немцев, которые привыкли к миру, что государствам нужны вооруженные силы как последнее средство, а именно когда враг намерен использовать собственные средства для вторжения", - заявила глава Минобороны.

По ее словам, Германия привыкла использовать вооруженные силы в экстренных ситуациях - операциях за рубежом или во время ликвидации последствий наводнений. Ламбрехт подчеркнула, что армия должна быть готова выполнять свои обязанности.

"Нам самим нужны сильные, боеспособные вооруженные силы, чтобы в случае необходимости мы могли защитить себя и наш союз", - подчеркнула она.

Министр призвала правительство увеличить финансирование армии и напомнила о специальном фонде Бундесвера в 100 млрд евро. При этом она вновь подчеркнула, что Германия не будет предоставлять Украине танки.

"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца", - сказала Ламбрехт.