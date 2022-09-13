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Украина ждет увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ

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Вторник 13 сентября 2022 15:27
Украина ждет увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ Фото: Украина ждет увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Завтра в Германии заслушают отчет министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, во время которого, очевидно, будет поднят вопрос об увеличении военно-технической помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Успехи украинских сил обороны в проведении контрнаступательной операции объединяют европейские политические силы", - говорится в заявлении.

Поэтому в Украине ожидают увеличения помощи от Германии, после последнего визита Бербок в Киев. По словам военных, именно это поможет продолжить успешное контрнаступление украинских сил обороны и освободить захваченные территории РФ.

"На сегодня решение этих вопросов проходит в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Прежде всего речь о системах противовоздушной обороны, танках и БМП немецкого производства", - заявили в разведке.

Для Украины важен отход от схемы "кругового обмена" со странами Центрально-Восточной Европы и переход к прямым поставкам Украине оружия из запасов Бундесвера и предприятий военно-промышленного комплекса. Украина и ВСУ сейчас нуждаются в более новом оружии, а не только передаче старых образцов техники производства СССР.

"Украина высоко ценит помощь Германии и верит в дальнейшее сотрудничество в направлении перевооружение и защиты общего европейского дома от российской агрессии", - добавили в завершении.

Напомним, что Германия изменила свою позицию относительно военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения.

Также, Германия поможет Украине подготовить освобожденные территории к зиме.

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