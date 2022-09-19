Зброя з Німеччини. Що вже отримала Україна та чому не дають танки

Що Німеччина вже поставила Україні

На сайті федерального уряду регулярно оновлюється список озброєнь, що надаються Україні . Як наголошує офіційний Берлін, поставки йдуть як із запасів німецької армії, так і від підприємств оборонно-промислового комплексу. Список досить докладний, тому нижче наведено перелік того, що здатне забезпечити реальну різницю на полі бою.

Зенітні танки Gepard

На сьогодні відомо про передачу 24 самохідних зеніток, найближчим часом планується поставка ще 6 одиниць. Вони призначені для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на висоті до 3 км, а також надводних наземних цілей на відстані до 4,5 км. Оснащення радіолокаційними станціями дозволяє виявляти цілі на дальності до 18 км.

Фото: зенітні установки Gepard (facebook.com/Bundeswehr)

Докладніше про характеристики "Гепардів" читайте за посиланням .

Радіолокаційні станції Cobra

Це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії супротивника, мінометних батарей та ракетних установок. У західній пресі їх ще називають суперрадарами, здатними розраховувати точки падіння снарядів та ракет для коригування вогню, а також сповіщати про загрозу вогневого ураження. Уряд Німеччини не розкриває кількість поставлених РЛС, але на початку вересня оголосив, що поставить додаткову станцію.

Фото: РЛС Cobra (facebook.com/Bundeswehr)

Докладніше про характеристики цих станцій читайте за посиланням.

Бронетранспортери М113

Збройні сили України отримали не менше 54 одиниць з повним озброєнням. Формально бронетранспортери передала Данія, але німецька сторона повністю профінансувала поставки.

Цей БТР є основним у багатьох країнах світу. Озброєння складається з 12,7-мм кулемета, що розміщується на командирській вежі і може вести круговий обстріл при кутах підйому від -21° до +53°.

Фото: БТР М113 (facebook.com/Bundeswehr)

Panzerhaubitze 2000

На сайті уряду Німеччини вказується передача 10 самохідних гаубиць разом із Нідерландами. Але за офіційними даними на сьогодні, з доставкою ще чотирьох одиниць їхня загальна кількість у Збройних силах України досягне 22. Крім того, відомо про контракт на постачання ще сотні PzH 2000 .

Ці гаубиці здатні вражати цілі з відстані 30 кілометрів і швидко залишати вогневі позиції. Автоматизована система керування дозволяє наводити відразу всю батарею. Установка випускає до 10 снарядів за першу хвилину, далі скорострільність залежить від нагрівання ствола.

Реактивні системи залпового вогню MARS II

На сьогодні Україна отримала три такі системи , які є аналогом американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями. Вони призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Дальність польоту ракети - до 40 кілометрів. Протитанкові боєприпаси з елементами, що самонаводяться, здатні вражати цілі на дальності до 45 кілометрів.

Фото: РСЗВ Mars II (bundeswehr.de)

Під час підготовки даного матеріалу стало відомо про передачу ще двох систем MARS II .

Крім вищезгаданого, Україні надали десятки тисяч снарядів для артилерії та зенітних установок, протитанкових мін, сотні ракет Stinger, мільйони набоїв, 100 кулеметів MG3, 100 000 ручних гранат, сотні тисяч детонаторів, антидронові гармати, сотні одиниць автомобільного транспорту, запчастини для винищувачів МіГ-29, пікапи та бронемашини. Також Німеччина надала значні обсяги нелетальної допомоги - каски, намети, біноклі, медикаменти, спальні мішки тощо.

Майбутні поставки

Німецька сторона вже анонсувала передачу ще сотні тисяч набоїв, 12 великовантажних автопоїздів, придушувачів радіочастот, 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах, броньованих евакуаційних машин, розвідувальних дронів, броньованих мостоукладачів BIBER та інших засобів.

Однак найбільший інтерес представляють системи протиповітряної оборони IRIS-T у модифікації, якої немає на озброєнні Бундесверу. Міністр закордонних справ Анналена Бербок наприкінці серпня оголосила, що найближчими тижнями Україна отримає дві такі системи.

Фото: система ППО IRIS-T SLM (Diehl Defence)

Це нові засоби ППО середньої дальності дії. Комплекс здатний виявляти цілі на відстані до 250 км та збивати на дистанції від 20 до 40 кілометрів.

Відхилені запити

Останні успіхи Сил оборони України показали ефективність західних озброєнь. Але нинішніх обсягів недостатньо для звільнення сходу та півдня швидкими темпами. З огляду на те, що саме Німеччина в порівнянні з іншими європейськими союзниками має потрібні засоби для Сухопутних сил, з порядку денного не сходить питання постачання танків Leopard та броньованих машин піхоти Marder .

БМП Marder

Ця бронемашина оснащена 20-мм автоматичною гарматою та спареним 7,62-мм кулеметом. Ще один 7,62-мм кулемет розташований на даху десантного відділення та має дистанційне керування. На даний момент відомо, що німецький концерн власним коштом відновив 16 Marder для України, але федеральний уряд досі блокує поставки.

Фото: броньовані машини Marder (GettyImages)

Танки Leopard

Основним озброєнням всіх модифікацій Leopard є напівавтоматична гармата калібру 105 мм. Танк може вести вогонь бронебійними, кумулятивними, осколково-фугасними та фугасно-бронебійними снарядами. Допоміжне озброєння складається з двох 7,62 мм кулеметів, один з яких зенітний.

Фото: танки Leopard (GettyImages)

Щодо танків, то очевидно, що в самій Німеччині немає консенсусу щодо поставок. Поки йдеться про кругові поставки союзникам по НАТО у Східній Європі, щоб ті активніше передавали танки радянського зразка. Це, у свою чергу, викликає роздратування української сторони .

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard або БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це теж потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" – нещодавно заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На його думку, уряд Німеччини вперся в якусь "стіну" з танками. Але сподівається, що канцлер Олаф Шольц вдасться її знести.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Берліну настав час підтвердити своє лідерство в Європі та задовольнити запити України.

"Німеччина має стати на правильний бік історії. Це можливо лише через лідерство у постачанні зброї та відмову від будь-якого партнерства з Росією", - написав він у Twitter.

У той же час посол Андрій Мельник, чия каденція підходить до завершення, впевнений, що постачання Marder і Leopard - це лише питання часу. За його словами, правляча коаліція найближчими тижнями може погодитися на їх передачу.

Дмитро Кулеба пояснює необхідність поставок тим, що це озброєння необхідне для порятунку українців від геноциду в окупації .

"Ніякого раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - зазначив він.

А президент Володимир Зеленський говорить про "певні психологічні бар'єри" через минуле Німеччини у Другій світовій війні. За його словами, провина за нацизм заважає сильнішій підтримці України, хоча зараз Берліну випав шанс захистити себе вже від "російського фашизму".

Відмовки Берліна

Про концепцію військової допомоги постійно говорять у керівництві Німеччини. Зокрема, міністр оборони Крістін Ламбрехт наполягає на необхідності зміцнення Бундесверу і на шкоду йому зброю не передаватимуть. А на питання про те, чому блокуються постачання танків та бронетранспортерів західного зразка, киває на союзників по НАТО.

"Жодна країна ще не поставила бронетранспортери чи основні бойові танки західного зразка", - заявила вона минулого тижня.

За даними Die Welt, канцлер Олаф Шольц особисто відхилив останній запит Києва щодо танків Leopard . Українська сторона домовилася з групою KMW на 100 танків, запчастини та навчання військових, що, втім, не знайшло відгуку у Шольца. На нещодавній зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, як кажуть джерела, той залишався "загальним та неконкретним".

Наприкінці серпня Ламбрехт заявила, що Україна не отримає бронетранспортери Marder з запасів німецької армії, оскільки їх уже вичерпано. У той же час, як пише Der Spiegel, однопартійці Шольца (Соціал-демократична партія Німеччини) вимагають зосередитись на просуванні дипломатичних мирних ініціатив.

Заяви канцлера цьому фоні не додають оптимізму.

"Самохідні гаубиці, ракетні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були впроваджені в Бундесвері", - говорив Шольц у серпні.

Крім того, він наголошував, що Україна не отримає озброєння, які здатні завдавати ударів по російській території . За його словами, російсько-українська війна не повинна перерости у конфлікт ще більшого масштабу із залученням інших країн.

Позицію Німеччини підтримують Сполучені Штати Америки. Як заявила американський посол у Берліні Емі Гутман, Вашингтон постійно закликає союзників надавати більше воєнної підтримки. Але рішення про конкретні поставки зрештою має приймати кожна країна самостійно .

Союзник до перемоги

Німеччина обіцяє залишатися з Україною до перемоги у нинішній війні. Міністр закордонних справ Анналена Бербок категорична у цьому питанні. За її словами, у разі потреби військова допомога надаватиметься роками.

"Звичайно, я хотіла б, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння", - зазначила вона.

Минулого тижня відданість Україні підтвердив федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він запевнив, що Німеччина поділяє страждання мільйонів українців, а допомога не закінчиться .

"Незважаючи на економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми й надалі вас підтримуватимемо. Стільки, скільки це буде потрібно", - додав Штайнмайєр.

Загалом щодо цього всі представники німецької влади зберігають єдність. І поки військове відомство прораховує, наскільки великі резерви російської армії, з Берліна звучать сигнали не лише про військову, а й про фінансову допомогу. За словами віце-канцлера Роберта Хабека, українська свобода та демократія здатна перемогти Росію і західні партнери в цьому допоможуть.