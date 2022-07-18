Помогает корректировать огонь и не только. На что способна немецкая РЛС COBRA

На вооружении германского Бундесвера находится радиолокационная станция контрбатарейной борьбы СOBRA. Она классифицирует до 40 батарей в 2 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ок "Юг".

Возможности COBRA Способна определять позиции артиллерийских средств противника, минометных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, эта РЛС может вычислять точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также предупреждать их об опасности огневого поражения.

СOBRA может на расстоянии до 100 км определять местоположение и классифицировать до 40 батарей в две минуты. Технические характеристики В состав станции входят: антенная система, процессор обработки сигналов, индикаторы обстановки и органы управления, аппаратура навигации, связи, обработки и передачи данных, система электропитания.

Эта система РЛС представляет собой плоскую прямоугольную фазированную полупроводниковую антенну, состоящую из 3000 маломощных модулей, каждые четыре из которых объединяются во взаимозаменяемый блок. Она обеспечивает обзор воздушного пространства путём электронного сканирования. Что помогает выполнять функции Для защиты от помех используются адаптивные системы для изменения несущей частоты и цифровой селекции движущихся целей. При этом обеспечивается регулировка уровня "ложных" тревог и формирование "карты помех". Снижение уровней боковых лепестков диаграмм направленности антенн, значительно затрудняет обнаружение местоположения радиолокационной станции COBRA.

Для повышения дальности действия и точности определения координат целей при обработке сигнала используются цифровое сжатие импульса, фильтрация доплеровских частот, вычисление моноимпульсной ошибки и далеко-доплеровская интерполяция.

Электропитание станции осуществляется с помощью встроенного генератора переменного тока, а в случае его выхода из строя аккумуляторная батарея мощностью 350 Вт обеспечивает работу для дальнейшего перемещения. Универсальность Конструкция станции позволяет осуществлять перемещение по любому виду транспорта, включая военно-транспортные самолеты типа С-130 Геркулес или С-160 Трансалл. Отметим, по сообщению немецкого издания Die Welt, на начало мая 2022 года Украина направила в Германию запрос на получение 40 РЛС COBRA. Однако из резервов бундесвера может быть поставлено от трех до пяти систем