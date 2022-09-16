Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи
Президент Украины Владимир Зеленский повторно призвал другие страны активизировать поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии", - сказал президент.
Также Зеленский заявил об "определенных психологических барьерах" в Германии для поставок оружия Украине. Причиной этого ее нацистское прошлое.
Однако, по словам Зеленского, эти поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от "российского фашизма".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить передачу Киеву современных систем ПВО.
Также, по словам Зеленского, Украина нуждается в помощи Соединенных Штатов Америки в освобождении своих территорий от российских кафиров.
Ранее Зеленский прокомментировал освобождение Харьковской области. По его словам, Украина снова сделала то, что считали невозможным.
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