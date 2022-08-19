Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине
Фото: Германия передала Украине зенитки Gepard и бронетранспортеры М113 (Getty Images)
Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.
Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.
Кроме того, к отправке готовятся:
- 20 70-мм ракетных установок с 2 000 ракетами;
- 1 592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
- 60 200 патронов калибра 40 мм;
- 6 подъемно-транспортных машин;
- 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
- 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- 30 пулеметов MG-3.
Напомним, Германия вместе с Евросоюзом купили для Украины высокоточные снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.
Ранее СМИ сообщали, что Германия игнорирует запросы Украины о поставках вооружения.
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