Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине

Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.

Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.

Кроме того, к отправке готовятся: