Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц

В Германии намерены очень взвешенно подходить к вопросу поставки Украине современного вооружения. Берлин не хочет, чтобы война переросла в совсем другой конфликт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Укринформ , которое обнародовало выдержку из заявления немецкого канцлера Олафа Шольца.

Политик отметил, что целью остается невозможность победы Путина в войне, а также сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент США (Джо Байден - ред.) сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которой можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия будет действовать так, чтобы российско-украинская война не переросла в "совсем другой конфликт".

В то же время политик подтвердил, что Берлин будет продолжать поставлять Киеву системы тяжелого вооружения, в частности гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-т.