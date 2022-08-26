ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 07:45
Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России, - Шольц Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Германии намерены очень взвешенно подходить к вопросу поставки Украине современного вооружения. Берлин не хочет, чтобы война переросла в совсем другой конфликт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Укринформ, которое обнародовало выдержку из заявления немецкого канцлера Олафа Шольца.

Политик отметил, что целью остается невозможность победы Путина в войне, а также сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент США (Джо Байден - ред.) сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которой можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия будет действовать так, чтобы российско-украинская война не переросла в "совсем другой конфликт".

В то же время политик подтвердил, что Берлин будет продолжать поставлять Киеву системы тяжелого вооружения, в частности гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-т.

Напомним, Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

До этого Германия передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война России против Украины
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать