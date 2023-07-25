Обстріл порту "Рені" в Одеській області та атака дронів на Москву: новини за 24 липня

Війна Росії проти України: останні новини

Дрони вдарили по зерну у Рені. Головне про атаку на порт біля кордону з Румунією

Під час нічної атаки дронами-камікадзе Shahed по Одеській області російські війська завдали удару по порту "Рені", який знаходиться біля кордону з Румунією. Більшість безпілотників вдалося збити, але деякі досягли мети.

За словами голови Ренійської громади Ігоря Плехова, було під час атаки зафіксовано близько 15 "Шахедів". Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту "Рені". Були локальні спалахи, які рятувальники оперативно ліквідували.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, силами та засобами ППО було збито три ворожі "Шахеди", проте були й влучання.

Внаслідок атаки було зруйновано три склади із зерном. Окрім того, постраждали семеро людей. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, всі вони - працівники порту.

"Один з них у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості", - розповів він.

Невідомі дрони атакували Москву та об'єкти в Криму: що відбувається

Вночі 24 липня Москву атакували невідомі дрони. А вранці у тимчасово окупованому російськими військами Криму пролунали вибухи. Повідомляють про влучання у військові об'єкти.

Про атаку повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, місто атакували два безпілотники. Один потрапив у бізнес-центр, другий упав недалеко від будинку Міноборони РФ.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними росЗМІ, уламки першого безпілотника виявили біля будинку за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ.

Також в окупованому російськими військами Криму сьогодні вранці пролунали вибухи. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання в склад боєприпасів.

"Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі", - написав він. За його даними, півострів атакували 11 безпілотників.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.

Що буде з курсом долара та інфляцією в Україні: банкіри покращили прогнози

Інфляційні та курсові очікування в Україні продовжують покращуватись. Банкіри оновили прогнози.

Курс долара

За даними НБУ, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 41,38 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 39,54 грн/долар (прогноз за червень), населення України - 39,66 грн/долар (дані за червень), а керівники підприємств - 40,43 грн/долар (травень).

Інфляція

Банкіри також покращили очікування зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,6% із 17,4% у квітні.

Фінансові аналітики очікують на інфляцію 13,5% (прогноз за червень), населення України - 14,0% (дані за червень), а керівники підприємств - 15,7% (травень).

ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова

Правоохоронці затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Зазначимо, що в суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Він намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Повідомляється, що активні пошуки тривали два дні й, з рештою, внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів колишнього воєнкома виявили та затримали у Києві.

Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову повідомили про підозру в держзраді

Народному депутату від забороненої ОПЗЖ повідомили про підозру в держзраді. Мова йде про Олександра Пономарьова.

"Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про нардепа Олександра Пономарьова.

З "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП

Правоохоронці попередили виведення за кордон мільярдних активів з "Сенс Банку". Це відбувалось до націоналізації.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів", - йдеться в повідомленні.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

США оголосять про нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Держдеп

Сполучені Штати Америки вже найближчим часом оголосять про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Спікера Державного департаменту США Меттью Міллер відмовився якось коментувати контрнаступ Збройних сил України, оскільки це завдання "потрібно залишити українським військовим".

"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", - підкреслив Міллер.

За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо", щоб підтримувати український контрнаступ.

Зеленський провів політичні наради щодо вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський вчора, 24 липня, провів політичні наради щодо вступу України до Євросоюзу.

"Провів кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що цьогоріч Україна має вийти на початок переговорів щодо членства. За його словами, Україна до цього повністю готова.

"Ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливо, аби і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цьогоріч", - додав президент.

З Іспанії до України вирушили чотири танки Leopard

До України з Іспанії вирушила чергова партія танків Leopard 2A4 та інше озброєння.

За даними відомства, окрім танків до України вирушили:

десять бронеавтомобілів ТОА М-113;

десять вантажівок ВМС;

один броньований автомобіль;

три цивільні санітарні машини;

один броньований санітарний автомобіль БМР;

одна броньована цивільна санітарна машина.

"24 липня, з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, які прямували до України. Очікується, що всі матеріали можуть бути передані Збройним силам України на початку серпня", - сказано у повідомленні.