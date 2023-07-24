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У Токмаку повідомляють про чотири "прильоти", - мер Мелітополя

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Токмак, Понеділок 24 липня 2023 18:16
У Токмаку повідомляють про чотири "прильоти", - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Токмаку (Запорізька область) сьогодні, 24 липня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Токмак - чотири палких привіти для росіян", - йдеться у заяві.

Федоров додав, що "просмажка" ворога на півдні триває. Більше жодної інформації мер Мелітополя не повідомив.

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак на самому початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Однак в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

У Токмаку повідомляють про чотири &quot;прильоти&quot;, - мер Мелітополя

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

Так, 11 липня місцеві партизани повідомили, що під Токмаком було близько чотирьох вибухів. Також в окупованому Токмаку пролунали вибухи 21 липня.

Окрім того, Bellingcat повідомило, що росіяни збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

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