У Токмаку повідомляють про чотири "прильоти", - мер Мелітополя
В окупованому Токмаку (Запорізька область) сьогодні, 24 липня, пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Токмак - чотири палких привіти для росіян", - йдеться у заяві.
Федоров додав, що "просмажка" ворога на півдні триває. Більше жодної інформації мер Мелітополя не повідомив.
Ситуація у Токмаку
Російські загарбники окупували місто Токмак на самому початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Однак в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.
Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.
Фото: Токмак (deepstatemap.live)
Так, 11 липня місцеві партизани повідомили, що під Токмаком було близько чотирьох вибухів. Також в окупованому Токмаку пролунали вибухи 21 липня.
Окрім того, Bellingcat повідомило, що росіяни збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.
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