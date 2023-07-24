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ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, - Міноборони

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Україна, Понеділок 24 липня 2023 08:42
ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, - Міноборони Фото: ЗСУ за тиждень звільнили понад 12 кв. км території на півдні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України за тиждень просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км - на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці Міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center.

Ситуація на півдні

На південному фронті за час наступу українські війська звільнили понад 192 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували понад 12 кв. км.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували близько 4 кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові стримують штурми російських окупантів у районі Сватового та Кремінної, відбивають спроби загарбників контратакувати на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни.

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