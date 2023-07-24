ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України сягнули 242 620 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків - 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин - 8118 (+13) од;
- артилерійських систем - 4675 (+17);
- РСЗВ - 697 од;
- засоби ППО - 452 (+1) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);
- крилаті ракети - 1307 (+9);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка - 698 (+2).
Ситуація на фронті
За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові стримують штурми російських окупантів у районі Сватового та Кремінної, відбивають спроби загарбників контратакувати на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни.
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