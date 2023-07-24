ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 242 620 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 242620 (+660) осіб ліквідовано;

танків - 4162 (+11) од;

бойових броньованих машин - 8118 (+13) од;

артилерійських систем - 4675 (+17);

РСЗВ - 697 од;

засоби ППО - 452 (+1) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);

крилаті ракети - 1307 (+9);

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10) од;

спеціальна техніка - 698 (+2). Ситуація на фронті За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові стримують штурми російських окупантів у районі Сватового та Кремінної, відбивають спроби загарбників контратакувати на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни.