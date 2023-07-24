Прикордонники під Бахмутом атакували позиції РФ із мінометів: частину окупантів знищено

Українські захисники на Бахмутському напрямку обстріляли позиції росіян із мінометів. У результаті вдалої атаки частину окупантів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонна аеророзвідка надала координати ворожих бліндажів мінометникам, після чого хлопці перетворили їх на братські могили під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно 3 окупантів вбито, а ще 5 було поранено.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках.

Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти панівні висоти біля Бахмута.

Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Як зазначав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для повернення Бахмута вже створено всі умови.