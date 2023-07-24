ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Зазначимо, що в суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Він намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Повідомляється, що активні пошуки тривали два дні й, з рештою, внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів колишнього воєнкома виявили та затримали у Києві.

Враховуючи намагання Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Скандал з начальником одеського ТЦК

У ДБР зазначають, що зібрали величезний власний масив доказової бази під час досудового розслідування. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення медіа. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у Борисова на понад 188 млн грн.

Так, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Окрім елітної закордонної нерухомості, цього року вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн гривень.

Після цього правоохоронці встановили, що й теща Борисова протягом останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина екс-воєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисячі євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Колишнього воєнкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у травні правоохоронці також почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Борисовим під час мобілізаційних заходів. Його підозрюють у продажі "білих квитків".

Додамо, що Борисова звільнили з посади за рішенням Ставки.

Після цього в Україні ініціювали перевірки військкоматів, а Сухопутні війська зазначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

У Міноборони повідомили, що НАЗК, ДБР, СБУ та Нацполіція будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.