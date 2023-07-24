Кількість постраждалих через обстріл Одеської області зросла до семи

Кількість постраждалих через нічну російську атаку "Шахедами" по Одеській області зросла до семи людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера .

"Внаслідок нічної атаки дронами по портовій інфраструктурі Одеської області постраждали семеро людей. Двом постраждалим надана медична допомога на місці, до лікарні госпіталізовано п’ять осіб", - написав він.

Кіпер повідомив, що один з постраждалих у важкому стані, він у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу.

Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості.

Інші троє людей - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують.

Обстріл Одеси та області

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Так, сьогодні вночі росіяни вдарили "Шахедами" по Дунайських портах в Одеській області.

Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури. У порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном.

Раніше повідомлялося, що через обстріл постраждали шестеро людей.

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