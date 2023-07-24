"Начальнику поліції" РФ у Харківській області оголосили нову підозру: подробиці

"Начальнику поліції" РФ у Харківській області того року, погрожуючи зброєю, відібрав у жінки елітний позашляховик. Правоохоронці оголосили йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Деталі справи

27 липня минулого року, перебуваючи у м. Куп‘янськ, псевдополіціянт та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки.

Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик "Toyota Land Cruiser". Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.

Фото: "Начальник поліції" Харківської області (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Після цього "начальник поліції" разом з двома окупантами покинув місце злочину. Слідству відомо, що автомобіль потерпілої "головний поліцейський Харківської області" використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Що він порушив

У порушення ст. ст. 27, 31 -33, 147 Женевської Конвенції від 1949 року підозрюваний здійснив пограбування майна цивільної особи, так як зазначене майно, отримане в результаті розбійного нападу, не може бути використане для досягнення воєнної мети.

Йому заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про кого може йти мова

Прокуратура повідомила, що раніше йому заочно було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. До 2014 року він працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав на окуповану частину Луганської області.

На сторінці Офісу генерального прокурора опублікований текст підозри Лісняку Євгену Олександровичу, який, за версією слідства, погодився обійняти посаду начальника "Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Цей фейковий правоохоронний орган базувався в тимчасово окупованому місті Куп'янську і поширював свою владу на зайняті росіянами райони Харківської області.

Кримінальні справи проти колаборантів та зрадників

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру ще 11 військовим РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі у Київській області.

Також народному депутату від забороненої ОПЗЖ повідомили про підозру в держзраді. Мова йде про Олександра Пономарьова.

Раніше Служба безпеки викрила клірика УПЦ МП у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію та закликав захопити всю Україну.