Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову повідомили про підозру в держзраді

Народному депутату від забороненої ОПЗЖ повідомили про підозру в держзраді. Мова йде про Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про нардепа Олександра Пономарьова.

Фото: нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову повідомили про підозру в держзраді (ssu.gov.ua)

Як встановили правоохоронці, під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Він не лише перереєстрував свої підприємства на окупованій частині Запорізької області за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, але й постачав російським військам паливо.

За даними СБУ, заводи нардепа постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж він виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нардепу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.

ОПЗЖ заборонена в Україні

Нагадаємо, що Верховний суд України заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя".

Зазначимо, що частина нардепів від цієї політсили втекла за кордон ще до початку повномасштабної війни, а частина - заявила про свій вихід із фракції. При цьому деяких представників від ОПЗЖ вже позбавили мандатів. Оскільки представники проросійської партії неодноразово були викриті на співпраці з країною-агресором.

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