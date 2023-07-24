Що буде з курсом долара та інфляцією в Україні: банкіри покращили прогнози

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Курс долара

За даними НБУ, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 41,38 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 39,54 грн/долар (прогноз за червень), населення України - 39,66 грн/долар (дані за червень), а керівники підприємств - 40,43 грн/долар (травень).

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за червень на 0,9% до 37,24 гривні до мінімуму з травня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

Інфляція

Банкіри також покращили очікування зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,6% із 17,4% у квітні.

Фінансові аналітики очікують на інфляцію 13,5% (прогноз за червень), населення України - 14,0% (дані за червень), а керівники підприємств - 15,7% (травень).

За даними Держстату, річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 12,8% - мінімуму з початку війни. У червні ціни зросли на 0,8%, з початку року - на 4,6%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а у 2024 році меншою за 10%.