Невідомі дрони атакували Москву та об'єкти в Криму: що відбувається

Вночі 24 липня Москву атакували невідомі дрони. А вранці у тимчасово окупованому російськими військами Криму пролунали вибухи. Повідомляють про влучання у військові об'єкти.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей момент.

Вибухи в Москві

Про атаку повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, місто атакували два безпілотники. Один потрапив у бізнес-центр, другий упав недалеко від будинку Міноборони РФ.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає", - написав він у Telegram.

При цьому Міноборони РФ традиційно звинувачує в атаці Україну. У відомстві стверджують, що нібито перехопили два українські безпілотники.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА зазнали краху", - заявили в Міноборони РФ.

За даними росЗМІ, уламки першого безпілотника виявили біля будинку за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вказує, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема "штаб кібератак ГРУ".

Другий дрон потрапив у будований бізнес-центр на проспекті Лихачова. У результаті в будинку вибиті шибки на 17-му і 18-му поверхах на площі 50 квадратних метрів. У цій будівлі знаходиться магазин "Леруа Мерлен".

До місць пригод приїхали екстрені служби. У мерії заявили, що рух Комсомольським проспектом і проспектом Лихачова перекрито.

Пізніше в екстрених службах Росії повідомили про ще один БПЛА.

"Безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою впав у Зеленоградському окрузі Москви на територію центрального цвинтаря, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував "атаку дронів" на Москву та заперечив причетність України до вибухів у російській столиці.

"На жаль, ми не маємо засобів, щоб фіксувати на такій великій відстані. Наші радіотехнічні війська бачать цілі всередині країни, за її межами на 100 і більше кілометрів. Те, що відбувається в Москві це вже більше до розвідки", - сказав він.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, "атака дронів" на Москву є спецоперацією ГУР. Крім того, вони натякнули на те, що "всі пташки долетіли до Москви".

Вибухи в Криму

В окупованому російськими військами Криму сьогодні вранці пролунали вибухи.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання в склад боєприпасів.

"Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі", - написав він. За його даними, півострів атакували 11 безпілотників.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.

Також було прийнято рішення про евакуацію мешканців прилеглих сіл у радіусі п'яти кілометрів від місця атаки у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.

Пізніше у Міноборони РФ заявили про атаку 17 безпілотників на окупований Крим

У російському оборонному відомстві звинувачують Україну в атаці безпілотників. Там заявили, що нібито запобігли "спробі Києва здійснити терористичний акт".

Росіяни хизуються, що нібито "14 українських БПЛА посаджені силами РЕБ", а ще 3 "впали на території Криму".

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські війська у Криму збивають безпілотники системами радіоелектронної боротьби.

"Не обов'язково безпілотник збивати зенітними ракетами чи зенітними гарматами. Можна просто його змусити упасти, сісти чи перехопити засобом радіоелектронної боротьби. Росія має потужні станції, які перешкоджають і роботі наших Сил оборони. Тому що безпілотники, які застосовуємо ми, і квадрокоптерного й інші, які дошкуляють окупантам. Тому в них є достатньо цих систем (РЕБ - ред.)", - розповів він.