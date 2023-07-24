Удар "Шахедами" по Одеській області: стало відомо, який порт атакували росіяни

Під час нічної атаки дронами Shahed по Одеській області російські війська завдали удару по порту "Рені".

Про це розповів голова Ренійської громади Ігор Плехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Рені-Одеса. Наш спільний дім" .

За його словами, зруйновано три склади із зерном.

Зазначається, що було зафіксовано близько 15 "Шахедів". Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна будівель та споруд у порту "Рені". Були локальні спалахи, які рятувальники оперативно ліквідували.

Обстріл Одеси та області

Росія після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Зокрема, під час вчорашньої атаки на Одесу 22 особи постраждали, одна загинула. Також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Сьогодні вночі окупанти завдали удару з використанням ударних дронів типу "Shahed" по Дунайських портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.

Окрім того, внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Дунайські порти України - порти, що знаходяться у чотирьох містах Одеської області - Рені, Ізмаїл, Кілія, Усть-Дунайськ. Ці порти розглядаються як альтернатива для експорту українського зерна через нещодавню заяву РФ про припинення "зернової угоди".