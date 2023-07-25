Обстрел порта "Рени" в Одесской области и атака дронов на Москву: новости за 24 июля

Война России против Украины: последние новости

Дроны ударили по зерну в Рени. Главное об атаке на порт у границы с Румынией

Во время ночной атаки дронами-камикадзе Shahed по Одесской области российские войска нанесли удар по порту "Рени", который находится у границы с Румынией. Большинство беспилотников удалось сбить, но некоторые достигли цели.

По словам главы Ренийской общины Игоря Плехова, было во время атаки зафиксировано около 15 "Шахедов". Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов.

Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений в порту "Рени". Были локальные возгорания, которые спасатели оперативно ликвидировали.

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, силами и средствами ПВО были сбиты три вражеских "Шахеды", однако были и попадания.

В результате атаки были разрушены три склада с зерном . Кроме того, пострадали семь человек . По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, все они - работники порта.

"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести", - рассказал он.

Неизвестные дроны атаковали Москву и объекты в Крыму: что происходит

Ночью 24 июля Москву атаковали неизвестные дроны. А утром во временно оккупированном российскими войсками Крыму прогремели взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты.

Об атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город атаковали два беспилотника. Один попал в бизнес-центр, второй упал недалеко от здания Минобороны РФ.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным росСМИ, обломки первого беспилотника обнаружили у дома по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ.

Также в оккупированном российскими войсками Крыму сегодня утром раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в состав боеприпасов.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", - написал он. По его данным, полуостров атаковали 11 беспилотников.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться. Банкиры обновили прогнозы.

Курс доллара

По данным НБУ, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 41,38 грн/доллар.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 39,54 грн/доллар (прогноз за июнь), население Украины - 39,66 грн/доллар (данные за июнь), а руководители предприятий - 40,43 грн/доллар (май).

Инфляция

Банкиры также улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 13,6% с 17,4% в апреле.

Финансовые аналитики ожидают инфляцию 13,5% (прогноз за июнь), население Украины - 14,0% (данные за июнь), а руководители предприятий - 15,7% (май).

ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова

Правоохранители задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Отметим, что в субботу Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Он пытался скрыться от следствия, при этом использовал элементы конспирации - менял номера телефонов, автомобилей и т.д., местоположение.

Сообщается, что активные поиски продолжались два дня и, в конце концов, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий бывшего военкома обнаружили и задержали в Киеве.

Нардепу от ОПЗЖ Пономареву сообщили о подозрении в госизмене

Народному депутату от запрещенной ОПЗЖ сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет об Александре Пономареве.

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Отметим, источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о нардепе Александре Пономареве.

С "Смысл Банка" в национализацию пытались вывести миллиардные активы, - ОГП

Правоохранители предупредили выведение за границу миллиардных активов из "Сенс Банка". Это происходило до национализации.

"После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов", - говорится в сообщении.

Для получения доступа к прибыли банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие дни, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшее временем объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Спикера Государственного департамента США Мэттью Миллер отказался как-то комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".

"На наш взгляд, Украина имеет все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новые объявления о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.

Зеленский провел политические совещания по вступлению Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский вчера, 24 июля, провел политические совещания по вступлению Украины в Евросоюз.

"Провел несколько политических совещаний, в частности относительно Евросоюза, нашей интеграции", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что в этом году Украина должна выйти на начало переговоров о членстве. По его словам, Украина к этому полностью готова.

"Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны и делаем все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной. Именно в этом году", - добавил президент.

Из Испании в Украину отправились четыре танка Leopard

В Украину из Испании отправилась очередная партия танков Leopard 2A4 и другое вооружение.

По данным ведомства, кроме танков в Украину отправились:

десять бронеавтомобилей ТОА М-113;

десять грузовиков ВМС;

один бронированный автомобиль;

три гражданских санитарных машины;

один бронированный санитарный автомобиль СМР;

одна бронированная гражданская санитарная машина.

"24 июля, из порта Сантандер вышло судно с военными и гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину. Ожидается, что все материалы могут быть переданы Вооруженным силам Украины в начале августа", - сказано в сообщении.