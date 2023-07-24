Суботні вибухи в Криму: на військовому складі зберігалися 3 тонни артснарядів, - ЗМІ

Внаслідок атаки по Криму 22 липня спалахнув військовий склад, де зберігалося 3 тонни артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Джерела видання повідомляють, що на складі, що горів у Красногвардійському районі, зберігалися 3 тонни артилерійських боєприпасів.

Склад спалахнув після атаки дрона.

Суботні вибухи у Криму

22 липня в Червоногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов визнав атаку дронів і оголосив евакуацію населення в радіусі 5 км від місця НП.

Defence Express зазначав, що ефективність атаки полягає в тому, що нафтобаза, по якій було завдано удару, розташована близько до залізниці.

Також під удар потрапив і розформований у середині 90-х років аеродром, який ворог використовував як польовий табір.

Додамо, що у ЗСУ підтвердили удари по нафтобазі та військовому складу росіян у Криму.

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