Обстріл ДніпроГЕС та дозвіл Франції на удари по РФ: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

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Обстріл ДніпроГЕС

В ніч на 1 червня російські окупанти атакували дві українські ТЕС. Однією з них виявилась - ДніпроГЕС.

Від самого ранку у Запоріжжі перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані, і рух греблею наразі вирішили не відновлювати.

Дозвіл від Франції на використання зброї

"Ми повинні дозволити нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну", - заявив Макрон.

Як пояснив анонімний французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в

Розвідка Британії оцінила, який вплив матиме усунення Кремлем авторитетних командирів РФ

Британська розвідка вважає, що у корумпованій системі армії РФ покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби.

Також в історії є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати внутрішніх критиків або неугодних.

Усунення Кремлем авторитетних російських командирів може налякати російських солдатів, а командування вважатиме покору режиму важливіше за компетентність, зазначає розвідка.

В Хмельницькій області потонули двоє підлітків

У Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків.

Медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які не дали результату.

Для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot

За словами прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

"Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - сказав румунський прем'єр.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.

Республіканці висунуть Трампа кандидатом в президенти незалежно від вироку суду

"Ми повинні будувати плани по мірі того, як це буде розвиватися, і у нас буде кілька планів на випадок непередбачуваних обставин. Правда в тому, що насправді не має значення, ми висунемо Дональда Трампа як нашого республіканського кандидата, і це те, що в кінцевому підсумку має значення", - заявила співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп.

Шольц попередив Путіна

Як сказав німецький канцлер Олаф Шольц на Східнонімецькому економічному форумі, Німеччина сьогодні відіграє провідну роль у присутності НАТО в Балтійському регіоні на кордоні з Росією.

"І оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Але цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - наголосив він.