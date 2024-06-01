В Україні оголошено масштабну тривогу: Росія запустила ракети з літаків Ту-95МС

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу в ніч на суботу, 1 червня, через атаку російською авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 01:40 Повітряні сили повідомили про те, що російські війська підняли у повітря не близько чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили по Україні ракети.

"Ракетна небезпека для східних областей", - повідомили Повітряні сили.

Тривога в східних областях пов'язана з пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Оновлено о 02:47.

Сигнал повітряної тривоги через загрозу російських ударів поширився майже по всій території України. - Сирена звучить у Києві.

Оновлено о 03:20.

Сили оборони Півдня повідомили про те, що по регіонах іде бойова робота сил ППО.

"Не виключено використання ворогом і балістичного озброєння! Будьте в укриттях", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 03:30.

Повітряні сили повідомили про те, що перші ракети з бомбардувальників Ту-95МС вже перетинають кордон України. Вони рухаються із Сумської області західним курсом.

Мапа повітряних тривог

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, регіонами України вже ширився сигнал тривоги через запуск росіянами безпілотників по типу "Шахед". Ворожі дрони рухались з південних областей у центральні та північні.

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