Окупанти просунулися на двох напрямках у Донецькій області: карти ISW

Російські загарбники просунулися в Донецькій області поблизу Авдіївки та в Красногорівці, що на заході від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 31 травня.

Операція №1 - Харківська область

31 травня російські війська незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що окупанти змусили українські сили відступити на 8-9 км на півночі Харківської області в травні, що узгоджується з найдальшим, за оцінками ISW, російським просуванням поблизу Липців.

Операція №2 - Луганська область

31 травня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового біля Степової Новоселівки, Іванівки, Берестового;

на захід від Сватового біля Мясожарівки та Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Новоєгорівки;

на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки;

на захід від Креміні біля Тернів;

на південь від Кремінної біля Діброви та Серебрянського лісу.

Речник української бригади, яка діє на куп’янському напрямку, 31 травня заявив, що російські війська посилили спроби знайти слабкі місця в українській обороні, але ця активізація призвела лише до більших втрат російської техніки та живої сили.

Операція №3 - Донецька область

31 травня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали:

на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки;

на північ від Часового Яру біля Калинівки;

на схід біля Іванівського;

у східному Часовому Яру;

на південний схід біля Андріївки і Кліщіївки.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки).

Бої тривали:

на північний захід від Авдіївки біля Калинового, Новоолександрівки, Очеретиного, Сокіла, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки біля Яснобродівки, Нетайлового, Уманського;

на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, показують, що загарбники просунулися до будівлі міської ради в центрі Красногорівки (на захід від Донецька).

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

31 травня тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Позиційні бойові дії тривали поблизу Старомайорського та Урожайного (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

30 і 31 травня російські війська штурмували в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Малої Токмачки, Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного) та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного).

30 і 31 травня російські війська продовжували наступ на східну (лівобережну) Херсонщину в районі Кринок і в дельті Дніпра в районі острова Нестрига, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті за зведенням Генштабу