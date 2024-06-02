Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 1 на 2 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків - 7765 (+25) од;
- бойових броньованих машин - 14 980 (+33) од.;
- артилерійських систем - 13 233 (+49) од.;
- РСЗВ - 1089 (+1) од.;
- засоби ППО - 821 (+6) од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82) од.;
- крилатих ракет - 2268 (+38) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86) од.;
- спеціальної техніки - 2195 (+14) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони не дозволяють росіянам просуватися у Харківській області, але загарбники мають успіх біля Часового Яру.
Минулої ночі окупанти знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошували тривогу.
Крім того, близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи.
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