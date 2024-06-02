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Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 02 червня 2024 06:57
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Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за добу Сили оборони ліквідували понад 1000 російських загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 1 на 2 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 7765 (+25) од;
  • бойових броньованих машин - 14 980 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 13 233 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1089 (+1) од.;
  • засоби ППО - 821 (+6) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82) од.;
  • крилатих ракет - 2268 (+38) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86) од.;
  • спеціальної техніки - 2195 (+14) од.

Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони не дозволяють росіянам просуватися у Харківській області, але загарбники мають успіх біля Часового Яру.

Минулої ночі окупанти знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошували тривогу.

Крім того, близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи.

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Війна Росії проти України
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