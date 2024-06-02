Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 1 на 2 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.