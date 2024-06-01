Росіяни обстріляли дві українські ГЕС: що відомо про наслідки

Російські загарбники атакували дві українські гідроелектростанції в ніч на 1 червня. Наслідки обстріли ліквідовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідроенерго".

Як зазначається, також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС.

Варто додати, що "Укргідроенерго" не називає, які ГЕС були атаковані. Проте відомо, що у Запоріжжі зранку 1 червня перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця станція була атакована росіянами у березні 2024 року.