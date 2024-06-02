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Піхота РФ ховалась в будинках. Нацгвардія вдарила по ворогу на Харківському напрямку

Харків, Неділя 02 червня 2024 09:40
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Піхота РФ ховалась в будинках. Нацгвардія вдарила по ворогу на Харківському напрямку Фото: Нацгвардія вдарила по піхоті РФ, яка ховалась в будинках на Харківському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Нацгвардія вдарила по ворогові на Харківському напрямку. Українським військовим не завадило навіть те, що російська піхота засіла у житловій забудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"У Харківській області українські захисники вдарили по піхоті противника, яка ховалася в будинках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розвідники 5-ї бригади Національної гвардії у взаємодії з підрозділами 92-ї ОШБр завдали вогневого ураження в міській забудові по піхоті противника, яка ховалася у будинках.

Ситуація на фронті

ЗСУ не дають російським окупантам просуватися у Харківській області, і ворог, вірогідно, концентрує сили на Золочівському напрямку з метою "розтягнути" війська ЗСУ у цьому районі. Також, за даними Інституту вивчення війни, загарбники незначно просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру та Авдіївки.

При цьому, вчора стало відомо, що Вовчанськ на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони. Наразі на його околицях точаться бої з російськими окупантами.

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