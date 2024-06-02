В Хмельницькій області потонули двоє підлітків

Сьогодні, 3 червня, у Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні вдень до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки.

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельницької області. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.