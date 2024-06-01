ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані, - Федоров

ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки Російської Федерації по Запоріжжю в ніч проти 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.