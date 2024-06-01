ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані, - Федоров
ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки Російської Федерації по Запоріжжю в ніч проти 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Нині в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні для об'їзду використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні поки будемо так", - сказав Федоров.
Глава Запорізької ОВА зазначив, що відновити рух греблею одразу не вдалось.
"Будемо консультуватись зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом, то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", - зауважив він.
Атака на ДніпроГЕС
Сьогодні вночі російські окупанти атакували дві українські ТЕС. Від самого ранку у Запоріжжі перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС.
Зауважимо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року.
Раніше сьогодні Федоров повідомив, що рух греблею вирішили поки не відновлювати.
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