Обстріл ДніпроГЕС. Рух греблею вирішили поки не відновлювати, - Федоров

Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху. Повідомлятиму про виконання робіт. А поки раджу користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя", - додав він.

Він пояснив, що після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні.

"Наш пріоритет - безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а і якісно і виважено", - повідомив глава ОВА,

Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

Атака на ТЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували дві українські ТЕС.

Ми вже писали, що у Запоріжжі зранку перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Зауважимо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року.

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