ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії

Українські військові знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Twitter.

Також у травні російська армія втратила 38 940 своїх солдатів на війні проти України. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.