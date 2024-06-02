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Розвідка Британії оцінила, який вплив матиме усунення Кремлем авторитетних командирів РФ

Україна, Неділя 02 червня 2024 16:22
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Розвідка Британії оцінила, який вплив матиме усунення Кремлем авторитетних командирів РФ Фото: російський генерал Іван Попов (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Усунення Кремлем авторитетних російських командирів може налякати російських солдатів, а командування вважатиме покору режиму важливіше за компетентність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії Twiiter (X).

Розвідка нагадує, що 21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили про затримання генерал-майора Івана Попова, колишнього командувача 58-ю загальновійськовою армією РФ. Його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будівельних матеріалів.

У липні минулого року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку. Генерал розкритикував компетентності рішень керівництва оборони РФ щодо ведення війни. Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення, заявивши, що "старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію в самий важкий та напружений момент".

У Британії заявляють, що у корумпованій системі покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби. Також в історії є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати внутрішніх критиків або неугодних.

"Як командувач армією Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ. Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма", - йдеться у зведенні.

Передісторія

У момент літнього контрнаступу на півдні України серед російського військового керівництва стався так званий бунт. Активним його учасником був російський генерал Іван Попов, командувач силами 58-ї окупаційної армії.

Він звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і бездіяльності та "обезголовлюванні армії". При цьому Попов робив це публічно.

У липні 2023 року Попова звільнили з посади командувача 58-ї армії.

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