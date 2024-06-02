Шольц попередив Путіна: ми будемо захищати кожен дюйм НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив російського диктатора Володимира Путіна, що НАТО буде захищати кожен дюйм своєї території, якщо це буде потрібно.

Як сказав Шольц на Східнонімецькому економічному форумі, Німеччина сьогодні відіграє провідну роль у присутності НАТО в Балтійському регіоні на кордоні з Росією.

"І оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Але цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - наголосив німецький канцлер.

Він додав, що дипломатія може бути успішною лише з позиції сили. Тому, за словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які кинуться на їхній захист у разі російського нападу.