Шольц попередив Путіна: ми будемо захищати кожен дюйм НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив російського диктатора Володимира Путіна, що НАТО буде захищати кожен дюйм своєї території, якщо це буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як сказав Шольц на Східнонімецькому економічному форумі, Німеччина сьогодні відіграє провідну роль у присутності НАТО в Балтійському регіоні на кордоні з Росією.
"І оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Але цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - наголосив німецький канцлер.
Він додав, що дипломатія може бути успішною лише з позиції сили. Тому, за словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які кинуться на їхній захист у разі російського нападу.
"Цей меседж для нас. Але це також меседж для Росії. Тому що довіра до цієї обіцянки, звичайно, також є частиною розрахунків Росії", - сказав Шольц.
Російські провокації щодо НАТО
У травні російське міноборони запропонувало уряду РФ в односторонньому порядку "змінити" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Після розголосу документ зник з сайту російського уряду.
На цьому російські провокації не припинилися і росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, яка протікає вздовж кордону між РФ та Естонією.
Як попереджав президент України Володимир Зеленський, такими діями Росія сигналізує, що може вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.
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