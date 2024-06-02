ЗСУ стримують росіян на Харківському напрямку, ворог хоче "розширити" фронт: карти ISW

Українські захисники не дають російським окупантам просуватися у Харківській області, і ворог, вірогідно, концентрує сили на Золочівському напрямку з метою "розтягнути" війська ЗСУ у цьому районі. Також загарбники незначно просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру та Авдіївки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

На напрямку Липців у Харківській області 1 червня бої тривали, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким, та Лук'янцями.

Український командир, який діяв на Липцівському напрямку, 30 травня заявив, що російські окупанти намагаються зосередити піхоту в районі Глибокого та перекидають туди піхоту з легкою бронетехнікою, мотоциклами та всюдиходами

Російський "воєнкор" 31 травня розповідав, що наступальна операція РФ на півночі Харківської області зупинилася через те, що війська не змогли ефективно ізолювати поле бою, безпілотники ЗСУ заважали російській піхоті просуватися, а контрбатарейні дії путінських сил не змогла стримати вогонь української артилерії.

На Вовчанському напрямку 1 червня тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ 31 травня та 1 червня продовжували штурм поблизу Вовчанська та в його межах, а 1 червня в Міноборони РФ заявили, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська та Стариці.

Українські чиновники продовжують попереджати, що російські окупанти можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що чиновники стурбовані можливою активізацією військ РФ на Золочівському напрямку, та що Україна стежить за поведінкою окупантів у цьому районі.

30 травня Синєгубов повідомив, що війська РФ не зосередили "ударне угруповання" на Золочівському напрямку, але можуть перекинути сили з Липцівського та Вовчанського напрямків на Золочівський напрямок для наступальних дій.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські загарбники готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 км на північний захід від Харкова, що може дозволити окупантам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку.

У звіті ISW висловлюється думка аналітиків, що зосередження військ РФ поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше перетягування українських сил на більш широкий фронт у північній частині Харківської області.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп'янська під час продовження боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 1 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний захід від Новоселівського (на південний схід від Куп'янська).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на схід і південний схід від Стельмахівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Війська РФ продовжували наступ в районі Синьківки та Петропавлівки, в районі Кислівки, Берестового, Стельмахівки, коло Новоєгорівки, Дружелюбівки, Макіївки, біля Тернів і Торського, та коло Діброви 31 травня та 1 червня

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 31 травня та 1 червня продовжували наступати на Сіверському напрямку в районі Роздолівки (на південь від Сіверська), а також поблизу Івано-Дарівки та Виїмки (обидва на південний схід від Сіверська), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на схід від Часового Яру під час продовження наземних атак у цьому районі 1 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Іванівського.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 31 травня, показують, як російський МТ-ЛБ перетинає канал Сіверський Донець Донбасу біля Калинівки (на північний схід від м. Часів Яр) і висаджує щонайменше 10 російських піхотинців.

На кадрах видно, як український безпілотник миттєво завдає удару щонайменше по третині піхоти, а російський МТ-ЛБ їде дорогою на північний захід, а решта піхоти розсіюється.

"Швидкий український удар по російській піхотній групі свідчить про те, що українські сили мають значну видимість у цьому районі, і ISW оцінює, що російська піхотна група, ймовірно, не пережила штурм і що російські сили не змогли встановити стійкі позиції в цьому районі як результат цієї конкретної діяльності", - йдеться у публікації.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито можуть наближатися до східного берега каналу, але зазначив, що його, вочевидь, не перетинали.

Інший блогер стверджував, що російські війська перетнули канал, але не надав жодних подробиць.

Також тривали бої у східній частині Часового Яру, біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки 31 травня та 1 червня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що окупанти незначно просунулися на захід від Соловйового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Новопокровського та на північ від Нетайлового, а також на захід від Авдіївки в районі Семенівки та Яснобродівки.

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Євгенівки та Прогресу, біля Уманського, та коло Невельського 31 травня та 1 червня.

1 червня війська РФ продовжували наземні атаки на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували просуватися в межах центральної Красногорівки, а один блогер розповідав, що вони просунулися на 1,5 км на захід від Солодкого. Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Бої також тривали поблизу Георгіївки та поблизу Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного 31 травня та 1 червня.

Бої тривали 31 травня в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Старомайорського.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 1 червня тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито відкрили новий напрямок атаки біля Нестерянки (на захід від Роботиного), ймовірно, маючи на увазі нещодавні наступальні операції росіян біля Новоандріївки та Щербаків (обидва на захід від Роботиного).

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ начебто просунулися поблизу Щербаків, і зазначив, що бої в цьому районі раніше були позиційними.

Позиційні бої тривали 31 травня та 1 червня біля Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малої Токмачки та біля Новоандріївки.

Увечері 31 травня тривали позиційні бої на східному (лівобережжі) Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, але 1 червня повідомлень про те, що вони тривають у цьому районі, не надходило.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито діють на островах Фролова і Нестрига в дельті річки Дніпро, а також на островах біля Козачих Лагерів і Корсунки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі у звіті ввечері 1 травня розповіли, що на фронті протягом доби фіксувалося 73 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському, Сіверському та Курахівському напрямках.

Додамо, за даними Міноборони, українські військові у травні знищили 1160 російських артилерійських систем. Це - рекордна кількість артилерії, яку країна-агресор втрачала за один місяць.

Додамо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 1 червня заявив, що Вовчанськ на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони. Наразі на його околицях точаться бої з російськими загарбниками.