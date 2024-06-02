Республіканці висунуть Трампа кандидатом в президенти незалежно від вироку суду

Республіканська партія номінує Дональда Трампа кандидатом в президенти США незалежно від того, який вирок ухвалить для нього суддя у кримінальній справі про замовчування грошей.

Про це заявила співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми повинні будувати плани по мірі того, як це буде розвиватися, і у нас буде кілька планів на випадок непередбачуваних обставин. Правда в тому, що насправді не має значення, ми висунемо Дональда Трампа як нашого республіканського кандидата , і це те, що в кінцевому підсумку має значення", - заявила вона в ефірі телеканалу CNN.

Як сказала Лара Трамп, республіканці повинні бути готовими до всього, маючи на увазі й можливе рішення суду про обмеження волі Трампа.

Вирок для Трампа

Цього тижня журі суду Нью-Йорка визнали екс-президента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі, яка стосується замовчування грошей, які Трамп через свого адвоката заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їх роман.

За цією справою Трампу було висунуто звинувачення за 34 пунктами. І за всіма цими пунктами його було визнано винним. Тепер суддя має обрати покарання для Трампа. Це станеться 11 липня.

Теоретично, Трампу може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами, але за більшістю прогнозів, навряд чи його відправлять у в'язницю. Суддя може обмежитися домашнім арештом або випробувальним терміном.

Проте, навіть якщо Трампа відправлять у в'язницю, він все одно зможе балотуватися в президенти та отримати цю посаду, якщо переможе на виборах. Це буде першим подібним випадком в історії США.

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