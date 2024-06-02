ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Республіканці висунуть Трампа кандидатом в президенти незалежно від вироку суду

США, Неділя 02 червня 2024 21:58
UA EN RU
Республіканці висунуть Трампа кандидатом в президенти незалежно від вироку суду Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Республіканська партія номінує Дональда Трампа кандидатом в президенти США незалежно від того, який вирок ухвалить для нього суддя у кримінальній справі про замовчування грошей.

Про це заявила співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як сказала Лара Трамп, республіканці повинні бути готовими до всього, маючи на увазі й можливе рішення суду про обмеження волі Трампа.

"Ми повинні будувати плани по мірі того, як це буде розвиватися, і у нас буде кілька планів на випадок непередбачуваних обставин. Правда в тому, що насправді не має значення, ми висунемо Дональда Трампа як нашого республіканського кандидата, і це те, що в кінцевому підсумку має значення", - заявила вона в ефірі телеканалу CNN.

Вирок для Трампа

Цього тижня журі суду Нью-Йорка визнали екс-президента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі, яка стосується замовчування грошей, які Трамп через свого адвоката заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їх роман.

За цією справою Трампу було висунуто звинувачення за 34 пунктами. І за всіма цими пунктами його було визнано винним. Тепер суддя має обрати покарання для Трампа. Це станеться 11 липня.

Теоретично, Трампу може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами, але за більшістю прогнозів, навряд чи його відправлять у в'язницю. Суддя може обмежитися домашнім арештом або випробувальним терміном.

Проте, навіть якщо Трампа відправлять у в'язницю, він все одно зможе балотуватися в президенти та отримати цю посаду, якщо переможе на виборах. Це буде першим подібним випадком в історії США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде