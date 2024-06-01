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Столтенберг висловився про наступ РФ на Харків

Харків, Субота 01 червня 2024 11:31
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Столтенберг висловився про наступ РФ на Харків Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківському напрямку. В НАТО впевнені, що Україна може перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Це (зустріч з міністрами закордонних справ, - ред) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників. Війни за своєю природою непередбачувані. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву", - сказав він, відповідаючи на питання чи Харків витримає російський літній наступ.

За його словами, сили Росії досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну.

"А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - додав Столтенберг.

Наступ РФ на Харківському напрямку

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, маючи намір прорвати оборону ЗСУ на прикордонні регіону та захопити Вовчанськ, а пізніше рушити далі, на Харків. Але ЗСУ вдалося зруйнувати всі плани ворога.

У Білому домі вже констатували, що новий наступ Росії на Харківську область виявився провальним. Україна ефективно зупинила ворога, завдавши великих втрат.

Додамо, що згідно карти Deep State, наразі в Харківській області окуповано 86.16 кв. км, 0,45 кв. км з боку Глибокого та Лук'янців та 87,20 кв.км з боку Вовчанська.

Столтенберг висловився про наступ РФ на Харків

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