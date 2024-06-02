В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot, - прем'єр

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку в інтерв'ю euronews.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії. "Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - сказав румунський прем'єр. Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії. "Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", - наголосив Чолаку.