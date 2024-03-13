Новий рейд в Росію та переговорна рамка від ЄС: новини за 12 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Переговорна рамка про вступ України до ЄС

Європейська комісія вчора, 12 березня, затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

"Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - додав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Рейд в Росію

Крім того, вчора стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон".

Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців, однак бої ще тривають.

Детальніше про рейд в Росії та ймовірні наслідки для України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський підписав закон про посмертне батьківство для військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі.

Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

З'явився перший офіційний кандидат на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.

Нова допомога Україні від США

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила вчора про новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, який вони виділять Україні.

РБК-Україна повідомляло, що американські ЗМІ розкрили зміст пакета допомоги.

В Офісі президента анонсували візит Макрона в Україну

Офіс президента очікує, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до України відбудеться "в короткій перспективі".

Макрон приїде в Україну, "щоб наповнити ще більш конкретними домовленостями ті блоки, які зафіксовані у безпековій угоді".

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у дев'ятиповерхівці.

Детальну інформацію про постраждалих та загиблих можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський також відреагував на ворожий обстріл та показав відео наслідків.

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