Бійці РДК показали відео прориву державного кордону Росії на танку

Бійці "Російського добровольчого корпусу" проривали державний кордон РФ на танку. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РДК і " Сибірський батальйон ".

У публікації зазначено, що танку вдалося прорвати оборону держкордону Росії.

На відео видно, як бойова машина веде вогонь по позиціях росіян.

Бійці "Сибірського батальйону" також опублікували відео, на якому вони показали, що російські війська кинули контрольний пункт на своїй території і втекли з місця несення служби.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи те, що відбувається в Росії, зазначив, що очікувати докорінної зміни ситуації не варто. Найімовірніше йдеться про інформаційно-силову акцію, яка демонструє, що картинка російських пропагандистів відрізняється від буднів росіян.

Також Легіон "Свобода Росії" повідомляв, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після сьогоднішнього прориву кордону.