Війська РФ вночі били по Україні ракетою та "Шахедами": у Генштабі розповіли про роботу ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ та Telegram Сил оборони півдня України.

"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БПЛА було знищено", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, для атаки по південних регіонах росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 та ракету Х-59, яку було випущено у напрямку Одеської області. Мета була знищена підрозділами ППО над морем.

"Протягом 2,5 години підрозділи ППО відбивали атаку, вісім цілей було знищено: дві на Херсонщині, чотири в небі над Миколаївщиною, ще дві вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де також було знищено", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Їхньою метою найчастіше стає громадянська та енергетична інфраструктура.

Остання атака відбулася вчора вночі, 11 березня. Загалом ворог запустив 25 безпілотників, українські сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих повітряних цілей.