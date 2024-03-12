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Зеленський підписав закон, який дозволить загиблим військовим стати батьками

Київ, Вівторок 12 березня 2024 16:26
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Зеленський підписав закон, який дозволить загиблим військовим стати батьками Ілюстративне фото: в Україні підписали закон, який дозволить загиблим військовим стати батьками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі. Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

За даними, які оприлюднили на сайті парламенту, президент підписав закон сьогодні, 12 березня.

Що передбачає документ

Тепер репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть протягом 3 років з моменту загибелі. У разі закінчення терміну збереження клітин його можна буде продовжити за рахунок іншої особи, яку визначив сам військовий.

Військовий, репродуктивні клітини якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття репродуктивних клітин загиблого військового він буде визнаний батьком або матір'ю народженої дитини.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в Україні вибухнув скандал через те, що жінкам на законодавчому рівні заборонили використовувати репродуктивний матеріал загиблих на війні чоловіків.

При цьому в Україні мали намір утилізувати весь біоматеріал тих чоловіків, які загинули на війні. Докладніше про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Наприкінці січня 2024 року у Верховній раді зареєстрували законопроект про репродуктивний матеріал військових. Біоматеріали військових запропонували зберігати безплатно, але не знищувати.

Вже 7 лютого Рада підтримала цей законопроект.

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